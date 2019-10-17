В годовщину бойни в керченском колледже в городе установили памятный камень

17 октября к Керчи вспоминают трагедию, случившуюся в стенах местного политехнического колледжа ровно год назад, в ходе которой погибло 22 человека, включая самого злоумышленника. В память о расстреле людей в городе установили памятный камень, а рядом с ним табличку с надписью "В нашей памяти светлый ваш образ". К камню высотой с человеческий рост несут цветы, передает РИА "Новости".

По всему городу прошла траурная минута молчания, а увеселительные мероприятия в течение всего дня отменены.