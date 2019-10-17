Лукашенко считает, что Россия - не только для россиян, но и для белорусов

Белорусский президент Александр Лукашенко принял в Минске губернатора Новгородской области Андрея Никитина и в ходе встречи проговорил несколько примечательных тезисов касательно взаимоотношений со "старшим братом" по СНГ. Почтительные высказывания в адрес страны-соседа прозвучали несколько двусмысленно.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - цитирует его ТАСС.

Возможно, особый пиетет к России и кремлевской власти продиктован отсутствием перспектив на "западном направлении", чего многолетний правитель Белоруссии на этот раз и не стал особо скрывать.

"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика", - приводит реплику главного белоруса в адрес губернатора Никитина агентство "БЕЛТА".

Отметим, что в политологической среде продолжает рассматриваться вариант продления полномочий Владимира Путина после их истечения в 2024 году путем объединения России и Белоруссией в унитарное государство с единой конституцией. Официальные лица обеих стран время от времени опровергают подобные предположения, квалифицируя их как беспочвенные домыслы.