18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:45

СК назвал причины гибели пассажиров SSJ-100 в "Шереметьево"

фото ЗакС политика СК назвал причины гибели пассажиров SSJ-100 в "Шереметьево"

Следственный комитет обнародовал данные о причинах гибели пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево".

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - цитирует "Коммерсант" заявление начальника главного управления криминалистики СК Зигмунда Ложиса.

Он добавил, что "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
12:06 Полиция задержала соратника Навального Руслана Шаведдинова

11:49 Лукашенко считает, что Россия - не только для россиян, но и для белорусов

11:45 СК назвал причины гибели пассажиров SSJ-100 в "Шереметьево"

11:22 В годовщину бойни в керченском колледже в городе установили памятный камень   1

11:16 Некто вывесил Конституцию, распечатанную на туалетной бумаге, напротив КС РФ   1

10:57 Муниципал: Муниципалы "Владимирского округа" выступили против переезда СПбГУ в Шушары   1

10:45 Учреждения здравоохранения Петербурга откажутся от бумажных медкарт

10:10 Адвокат: Фигурант "московского дела" Губайдулин покинул Россию   3

10:05 Муниципал: ГИК признал незаконным бездействие ИКМО «Екатерингофский» и «Семёновский»   1

9:42 Путин поручил правительству изучать поведение молодежи в интернете

9:21 МВД и Росгвардия потратят 637 млн рублей на шифровальные устройства   1

16 октября, 20:57 Экс-сенатор Арашуков и его отец останутся в СИЗО до конца 2019 года

16 октября, 20:26 Беглов поручил организовать выступления духового оркестра в парке Сосновка по праздникам

16 октября, 19:59 В Госдуму внесен законопроект о виноделии в России с поправками

16 октября, 19:57 Градозащитники представили отчет ЮНЕСКО о проблемах исторического центра Петербурга   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru