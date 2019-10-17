СК назвал причины гибели пассажиров SSJ-100 в "Шереметьево"

Следственный комитет обнародовал данные о причинах гибели пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево".

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - цитирует "Коммерсант" заявление начальника главного управления криминалистики СК Зигмунда Ложиса.

Он добавил, что "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).