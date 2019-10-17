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12:35

Варламов пообещал в скором времени посетить протестующих на Шиесе

фото ЗакС политика Варламов пообещал в скором времени посетить протестующих на Шиесе

Известный блогер-урбанист Илья Варламов объявил на личном YouTube-канале о своих планах в ближайшей перспективе посетить Архангельскую область и республику Коми - главным образом из-за протестного лагеря экоактивистов на станции Шиес, расположенной фактически на границе этих двух регионов. В представленном графике поездок, без указания дат, северное турне по России фигурирует между полетами в Нью-Йорк и Амстердам.

Отметим, что на днях в районе Шиеса пошел, и весьма обильно, первый снег. Поддерживающие активистов по всей стране граждане присылают защитникам окружающей среды помимо денежных пожертвований теплые вещи и продовольствие длительного хранения.

Целый год находящиеся в палаточном лагере близ станции активисты пытаются ненасильственными методами противостоять строительству "экотехнопарка" - огромного мусорного полигона. Забор, огораживающий стройку, находится от лагеря в десятках метров. Иногда на протестующих нападают сотрудники ЧОП.

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14:48   лютый яблочник  
Ну видимо псевдоурбанистическая повестка уже никому не и интересна, поедет пиарится в Шиесе)

12:45    
И чё?

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