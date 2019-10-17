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12:37

Фигуранты "дела 212" и "Нового величия" Котов и Павликова поженились в СИЗО

фото ЗакС политика Фигуранты "дела 212" и "Нового величия" Котов и Павликова поженились в СИЗО

Участник уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" Константин Котов и фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова зарегистрировали брак в стенах СИЗО "Матросская тишина", пишет "Дождь".

Сначала Павликову, пребывающую под домашним арестом, отвезли в Богородский отдел ЗАГС, после чего - в изолятор, где пребывает Котов.

О том, что молодые люди собираются заключить брак, рассказала во время суда по рассмотрению апелляции Котова мама Павликовой. Она отметила, что он одним из первых стал поддерживать девушку, писал ей письма, пока она была в СИЗО, возил передачи. Павликовой разрешены прогулки, поэтому у них и была возможность общаться вплоть до ареста Котова.

5 сентября Котова приговорили к четырем годам заключения. Апелляцию его суд отклонил.

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12:54    
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