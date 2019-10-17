СПЧ отложил обсуждение силового разгона петербургского Первомая на октябрь из-за выборов Беглова

Постоянная комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России не стала летом обсуждать полицейское насилие на петербургском Первомае из-за запланированных на 8 сентября губернаторских выборов, сообщил член комиссии Николай Сванидзе.

- Мы решили не политизировать нашей деятельности, - объяснил Сванидзе.

В результате выездное заседание совета комиссии СПЧ организовали более чем через месяц после губернаторских выборов, 17 октября.

В нем принимают участие советник президента России, председатель СПЧ Михаил Федотов, несколько членов совета, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, представители МВД, Смольного, участники первомайского шествия.

На заседание пришел вице-губернатор по безопасности и культуре Владимир Кириллов. Однако, сказав вступительное слово, он предупредил, что вскоре уйдет.

Напомним, санкционированная первомайская демонстрация демократических сил была фактически сорвана сотрудниками полиции, начавшими сначала точечные, а затем массовые задержания. Изначально претензии полицейских были связаны с тем, что участники акции принесли баннеры и плакаты с лозунгами, критиковавшими президента Владимира Путина, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и партию "Единая Россия".

Сергей Еремеев

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