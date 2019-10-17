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13:16

Суд отказался переводить Шестуна под домашний арест

фото ЗакС политика Суд отказался переводить Шестуна под домашний арест

Столичный горсуд отклонил апелляцию на арест экс-руководителя Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), передает "МБХ медиа".

Адвокаты чиновника просили перевести его под домашний арест, указав на то, что проводимые следственные действия - не достаточный повод оставлять обвиняемого в СИЗО.

Шестун уже более 120 дней держит последнюю протестную голодовку. Он уверен, что суд над ним незаконен, а внимание правоохранитей он привлек исключительно потому, что отказывался поддерживать губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, поддерживая протесты местных жителей против засилья свалок.

Ранее врачи поставили ему диагноз "кахексия" - сильное истощение организма, однако суд принимать во внимание данное обстоятельство не стал.

Поддерживают Шестуна многие неравнодушные граждане. Его семья, а позднее и его малолетний сын дважды записывали видеообращения Владимиру Путину, однако власти до сих пор никак не отреагировали.

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