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13:50

ВС РФ потратит почти миллиард на страхование судей и их семей

фото ЗакС политика ВС РФ потратит почти миллиард на страхование судей и их семей

Судебный департамент при Верховном суде собирается выделить 839 млн рублей на приобретение страховых полисов для судейского корпуса и членов их семей: соответствующий тендер обнаружило "МБХ медиа" на портале госзакупок.

Страхование должны получить свыше 130 тысяч человек. Срок действия ДМС - с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Программа затронет всех служителей Фемиды, в том числе арбитражных, мировых и даже тех, кто в отставке.

Подрядчик, которому достанется тендер, должен гарантировать предоставление и оплату услуг в медицинских учреждениях, а также возмещение личных расходов на приобретение лекарственных средств, назначенных врачами по поводу острых заболеваний и обострения хронических заболеваний. В то же время страховка должна покрыть курсы амбулаторного лечения после стационарного лечения и медикаментозное лечение в амбулаторных условиях.

Также в комплексную программу ДМС для судей входят: диагностические исследования, стоматологическая помощь, хирургическая помощь, реабилитация, проведение прививок и отдых в санаториях.

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