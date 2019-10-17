"Наверное, соскучились": Шаведдинов покинул отдел полиции, не понимая, зачем его задержали

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова отпустили с пустыми руками из отдела полиции. Оказавшись на свободе, он поспешил поделиться известием у себя в Twitter.

"Не знаю, что это было, наверное, просто соскучились. Надо помнить, что вся эта фигня с задержаниями делается, чтобы все привыкли к таким новостям и уже не обращали внимание. Спасибо всем за поддержку!" - поблагодарил он.

Соратника Навального столичные правоохранители задержали сегодня в полдень: без объяснения причин Шаведдинова перехватили по дороге на работу и увезли в ОВД "Даниловский".