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14:22

Кириллов: Разгона первомайской демонстрации не было

фото ЗакС политика Кириллов: Разгона первомайской демонстрации не было

Вице-губернатор Петербурга по культуре и безопасности Владимир Кириллов заявил, что 1 мая в Северной столице не разгоняли санкционированную демонстрацию демократической оппозиции.

- Разгона демонстрации не было. Задержания были, - заявил Кириллов 17 октября на заседании комиссии по гражданским свободам президентского Совета по правам человека.

По словам чиновника, после того как полиция задержала нескольких человек, остальные участники третьей, демократической колонны сами ушли с Невского проспекта.

О том, что демократов 1 мая не разгоняли сообщил и заместитель председателя комитета по вопросам законности Виталий Черкашин. Он заявил, что присутствовал во всех первомайских колоннах и только в третьей не увидел "чувства праздника".

Он также добавил, что сотрудники комитета не устраивали цензуру баннеров и плакатов, которые принесли с собой участники шествия.

Кинорежиссер и член Совета Александр Сокуров спросил у Черкашина, какие ошибки допустило его ведомства. 

- До конца не научились договариваться с организаторами, хотя мы старались, - ответил чиновник.

Напомним, сразу несколько заявителей шествия тоже были задержаны полицией. На одного из организаторов, Александра Шуршева полицейский прыгнул сзади и повалил на асфальт удушающим приемом, когда Шуршев вел переговоры с представителями МВД.

Разрешенная чиновниками первомайская демонстрация демократических сил была фактически сорвана сотрудниками полиции, начавшими сначала точечные, а затем массовые задержания. Изначально действия полицейских были обусловлены тем, что манифестанты держали в руках баннеры и плакаты с лозунгами, критиковавшими президента Владимира Путина, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и партию "Единая Россия".

Сергей Еремеев


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15:33    
Видимо, для создания "чувства праздника" подчинённые Кириллова оградили кордонами из полиции и росгвардии весь Невский, не давали пройти приходящим людям в колонну, перегородили согласованный маршрут прохода колонны на Литейный тяжёлыми самосвалами и начали по ходу движения выхватывать из колонны людей в произвольном порядке и отводить в автозаки. Это ж, праздник, да, Кириллов ?!!

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