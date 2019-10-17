Глава СПЧ Федотов не намерен прекращать правозащитную деятельность

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов на выездном заседании постоянной комиссии по гражданским правам в Петербурге 17 октября отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о своей вероятной отставке, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Но заверил присутствующих, что правозащитную деятельность он продолжит в любом случае.

- Могу сказать только одно: слухи, которые курсируют в интернете, я не комментирую. Вообще слухи не комментирую, это дурной тон, - заявил Федотов в ответ на просьбу журналистов прояснить ситуацию.

После этого глава СПЧ рассказал присутствующим, когда он впервые заинтересовался вопросами защиты прав человека.

- Правозащитной деятельностью я занимаюсь с 8-го класса средней школы. Кто-то из моих товарищей по классу сказал: "Слушай, там у метро продают журнал с непонятным названием, но там такое напечатали! Мы такого никогда в жизни не видели!" Это был 63-й год. Я после урока побежал к метро и купил журнал "Курьер ЮНЕСКО". Там была опубликована Всеобщая декларация прав человека, которая в Советском Союзе практически не публиковалась. И вот с тех пор я занимаюсь правозащитной деятельностью. Неужели вы думаете, что на 71-м году жизни я займусь чем-нибудь другим? - спросил он.

Информация о вероятном уходе Федотова с поста главы СПЧ появилась в СМИ 17 октября. По данным источников "Интерфакса", занять место Михаила Федотова может глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.