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16:32

Глава СПЧ Федотов не намерен прекращать правозащитную деятельность

фото ЗакС политика Глава СПЧ Федотов не намерен прекращать правозащитную деятельность

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов на выездном заседании постоянной комиссии по гражданским правам в Петербурге 17 октября отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о своей вероятной отставке, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Но заверил присутствующих, что правозащитную деятельность он продолжит в любом случае. 

- Могу сказать только одно: слухи, которые курсируют в интернете, я не комментирую. Вообще слухи не комментирую, это дурной тон, - заявил Федотов в ответ на просьбу журналистов прояснить ситуацию. 

После этого глава СПЧ рассказал присутствующим, когда он впервые заинтересовался вопросами защиты прав человека.

- Правозащитной деятельностью я занимаюсь с 8-го класса средней школы. Кто-то из моих товарищей по классу сказал: "Слушай, там у метро продают журнал с непонятным названием, но там такое напечатали! Мы такого никогда в жизни не видели!" Это был 63-й год. Я после урока побежал к метро и купил журнал "Курьер ЮНЕСКО". Там была опубликована Всеобщая декларация прав человека, которая в Советском Союзе практически не публиковалась. И вот с тех пор я занимаюсь правозащитной деятельностью. Неужели вы думаете, что на 71-м году жизни я займусь чем-нибудь другим? - спросил он.

Информация о вероятном уходе Федотова с поста главы СПЧ появилась в СМИ 17 октября. По данным источников "Интерфакса", занять место Михаила Федотова может глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. 

 

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