Четырех фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" отпустили из СИЗО

Суд Заводского района Кемерово освободил из-под стражи четырех фигурантов уголовного разбирательства о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", информирует "Интерфакс".

Судья решил, что участники дела могут находиться дома, но с ограничениями - им запрещено пользоваться телефонами и интернетом.

Отпущенные домой фигуранты провели в СИЗО почти 1,5 года. Это начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель тушения пламени в ТЦ Андрей Бурсин, глава компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в комплексе, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Напомним, пламя, стремительно охватившее кемеровский ТЦ 25 марта 2018 года, унесло жизни 64 человек, 41 из которых - ребенок.