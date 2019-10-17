Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении журналистки Прокопьевой, завершено

Расследование дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, завершено, рассказала она сама в беседе с изданием "МБХ медиа".

"Сегодня нас уведомили об окончании расследования уголовного дела, мы подписали соответствующий протокол. И мне даже вернули часть техники - старый телефон, ноутбук и нетбук. С понедельника начнем знакомиться с материалами. Но окончательное обвинение мне так и не предъявили", - поделилась Прокопьева.

Рабочий ноутбук, диктофон, флешка и личный мобильный телефон журналистки следователи изъяли в качестве вещдоков.

Ранее, напомним, был опубликован материал, посвященный проведенным по делу Прокопьевой экспертизам, заказанным Роскомнадзором. Так, признаком оправдания терроризма в ее тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к теракту. Позднее "Псковская лента новостей" опубликовала аналогичную статью журналистки. Обоим СМИ вынесли предупреждения и потребовали удалить материалы.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.