Бортников рассказал о помощи американских спецслужб

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал общественности о ценной услуге со стороны американских спецслужб, которые помогли вычислить злоумышленников, готовивших теракты на территории России, передает ТАСС.

"Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны, - сообщил Бортников. - <...> С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от той ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами".

Дав понять, что такого рода помощь была оказана не единожды и началась не в этом году, глава силового ведомства не стал раскрывать деталей, за исключением одного примера: именно США посодействовали предотвращению терактf в Казанском соборе, который замышлялся в 2017 году. Впрочем, об этом во всеуслышанье заявляли и тогда, по горячим следам.

В свою очередь, по его уверению, ФСБ "не остается в долгу" перед спецслужбами других стран, которые помогают России. Так, россиянин напомнил, что его ведомство помогло расследовать обстоятельства теракта 2013 года во время Бостонского марафона.