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17:59

Фигурант дела "Нового величия" Руслан Костыленков покалечил себя на заседании суда

фото ЗакС политика Фигурант дела "Нового величия" Руслан Костыленков покалечил себя на заседании суда

Участник уголовного разбирательства по делу о создании экстремистского сообщеста "Новое величие" Руслан Костыленков покалечил себя на заседании суда, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков в своем Telegram-канале.

На место прибыли врачи. Инцидент произошел, пока подсудимый находился в "клетке".

"Мы будем свободными", - сказал молодой человек перед тем, как нанёс себе увечья. 

Следствие называет Костыленкова лидером организации. Он заявлял о пытках и психологическом давлении после задержания. 

Добавлено в 18:10.

СМИ пишут, что помимо Костыленкова себя могли покалечить еще трое фигурантов дела - Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин.

Добавлено 18:20.

Адвокат Крюкова Дмитрий Иванов опроверг информацию о том, что повредили себя четверо мужчин. По его словам, пострадали только Костыленков и Крюков.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и один раз виделись оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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20:15    
ужас до чего ребят довели.те кто подставил и спровоцировал этих людей вся эту шелупонь никогда не получит прощения от Бога.А их хозяин в аду место себе обеспечил и за все придётся однажды заплатить за все свои пакости и за фарисейство.Это настоящий волк в овечьей шкуре.Закончит он плохо,этот тиран как саддам хусейн

19:25    
Путин должен уйти.

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