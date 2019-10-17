Фигурант дела "Нового величия" Руслан Костыленков покалечил себя на заседании суда

Участник уголовного разбирательства по делу о создании экстремистского сообщеста "Новое величие" Руслан Костыленков покалечил себя на заседании суда, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков в своем Telegram-канале.

На место прибыли врачи. Инцидент произошел, пока подсудимый находился в "клетке".

"Мы будем свободными", - сказал молодой человек перед тем, как нанёс себе увечья.

Следствие называет Костыленкова лидером организации. Он заявлял о пытках и психологическом давлении после задержания.

Добавлено в 18:10.

СМИ пишут, что помимо Костыленкова себя могли покалечить еще трое фигурантов дела - Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин.

Добавлено 18:20.

Адвокат Крюкова Дмитрий Иванов опроверг информацию о том, что повредили себя четверо мужчин. По его словам, пострадали только Костыленков и Крюков.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и один раз виделись оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.