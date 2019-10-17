"Яблоку" не согласовали митинг против переезда СПбГУ в центре города Смольный отказался согласовывать митинг против переезда Санкт-Петербургского государственного университета на трех предложенных "Яблоком" площадках в центре города. Традиционно, оппозиционерам предложили провести мероприятие в Удельном парке. "Организаторы не согласны на это дискриминационное предложение", - в свою очередь ответили "яблочники". Напомним, против трансфера вуза в Пушкинский район - промзону неподалеку от Шушар - высказались многие члены профессионального сообщества. Работники университета написали открытое письмо и петицию в защиту СПбГУ. Днем ранее несогласные с переездом студенты вышли в одиночные пикеты. Возведение единого кампуса университета планируют завершить в 2026 году. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен