В Приморском районе достраивают Верхне-Каменскую улицу

Строительство участка Верхне-Каменской улицы в Приморском районе, в зоне активной жилой застройки, близится к концу, передает специализированное издание "Канонер". С учетом появившихся новых высоток, которыми занимается компания Setl Group, дома нуждались в удобных подъездах и подходах. Работа над ними на сегодняшний день завершена.

"Это двухполосная дорога со всеми необходимыми знаками дорожного движения и тротуарами. Setl Group осталось лишь смонтировать освещение и нанести разметку, что компания планирует сделать к ноябрю", - рассказали представители девелопера.

Речь идет о 130-метровом отрезке на северо-запад от Плесецкой улицы, которая, в свою очередь, пересекает главную магистраль микрорайона - Комендантский проспект. Ожидается, что через год Верхне-Каменская улица станет еще длиннее.