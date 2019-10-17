Росстат наблюдает резкий рост реально располагаемых доходов россиян

Согласно новейшим подсчетам Росстата, реально располагаемые доходы россиян с июля по сентябрь выросли на 3%, если брать брать годовое выражение. На свежие данные ссылается РБК.

Обязаны этому россияне главным образом значительному росту зарплат, произошедшему за отчетный период, а также "низкой базе прошлого года".

Отмечается, что зафиксированный показатель - 3% - является самым высоким за всю историю квартальных наблюдений. Правда, следует оговорить, что ежеквартальные "замеры" роста доходов ведомство начало вести только с 2018 года.

Напомним, что в декабре прошлого года министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов сокрушался из-за "ужасного" качества подсчетов в исполнении Росстата и говорил о необходимости срочного реформирования этой структуры.