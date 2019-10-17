Невзоров рассказал о своей борьбе с тотальным импортозамещением

Публицист Александр Невзоров заявил о важности бойкотирования продукции крупнейшей агропромышленной российской компании "Мираторг". Бизнесмены, по его мнению, заслужили это уже одним тем, что выдвинули инициативу запрета на ввоз в страну любого количества заграничной мясо-молочной продукции даже в частных целях. Некоторые люди "на земле" уже следуют тактике, избранной публицистом.

"Сейчас «Мираторг» с крестьянами сцепился, которые не хотят пускать свиней в прямом и переносном смысле мираторговских на свои земли. И там бешеные суды. И, что называется, неплохо было бы селян, крестьян поддержать", - рассказал Невзоров в авторской радиопрограмме.

По его словам, попытки запретить "те жалкие какие-то полтора килограмма, которые сейчас могут ввезти граждане" - это немыслимые "хамство и наглость".

Таким образом, компания продолжает начатую государством летом 2014 года политику продовольственных "антисанкций" и вытекающего из нее импортозамещения, по всей видимости, стремясь к доведению ее до логической точки. В результате, если цель агропромышленников будет достигнута, отечественные граждане полностью потеряют возможность употреблять продовольственную продукцию западных стран, принявших "крымские" санкции против России, у себя на родине.

Отметим, что компанию "Мираторг" СМИ часто связывают с семьей премьер-министра Дмитрия Медведева. Если же говорить о доподлинных сведениях, то торговая марка регулярно получает государственную финансовую поддержку.