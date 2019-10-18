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9:55

В СПЧ просят Путина оставить Михаила Федотова главой совета

фото ЗакС политика В СПЧ просят Путина оставить Михаила Федотова главой совета

Члены Совета при президенте по правам человека подготовили коллективное обращение к Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на посту главы СПЧ, пишет «Коммерсантъ».

«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы совета в нынешнем составе», – цитирует издание фрагмент обращения.  

Информацию о письме Путину подтвердили член совета Александр Брод и представители секретариата СПЧ, передает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что Федотов в ближайшее время может покинуть пост главы СПЧ. Сам Федотов отказался комментировать эти «слухи», но дал понять, что в любом случае продолжит заниматься правозащитной деятельностью. 

 

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12:55    
11.08
Тогда надо писать, что в СПЧ засели прозападные ВРАГИ СССР!
Вы такой умный и все еще на свободе......

11:08    
10:59. Антисоветчики будут и через 100 лет, и через 200, так как антисоветизм- это не излечимая идеологическая болезнь! Путин сам частично заражён мерзким либерализмом, потому и в СПЧ засели прозападные ВРАГИ России!

10:59    
10:27 Какие "антисоветчики" через 30 лет после распада советской системы, какая "расстановка сил" в ПРЕЗИДЕНТСКОМ совете по правам человека? Ты, Саша, или грибов несвежих в детстве поел, или экология так повлияла, но с мозгами у тебя совсем плохо.

10:57    
10.27
Антимахровый советчик и неярый русолюб сходи на прием к врачу. Попроси клизму.

10:27    
Махровые антисоветчики и ярые русофобы просят оставить в должности своего единомышленника-гада Федотова, а патриотически настроенные члены СПЧ, которых явное меньшинство, хотят его замены! Такая расстановка сил...

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