Руководство полиции района Дорогомилово в Москве задержали за взятку

В Москве задержаны полицейские из числа руководства ОВД «Дорогомилово» по подозрению в получении взятки, сообщили в МВД. По словам представителей ведомства, случилось это при проверке информации о причастности ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу Москвы к коррупции.

Замначальника отдела МВД по Дорогомилово – начальник полиции и его заместитель – начальник отдела уголовного розыска задержаны при получении от гражданина 3,5 млн рублей. По предварительным данным, это может быть первая часть взятки в 12 млн рублей. Имена задержанных не уточняются. Начальник отдела – Мераб Давитадзе.

Материалы в отношении задержанных переданы следствию. Руководство столичного главка полиции назначило служебную проверку. Если вина задержанных подтвердится, их уволят из органов по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к «строгой дисциплинарной ответственности», заверили в МВД.