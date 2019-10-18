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10:18

Руководство полиции района Дорогомилово в Москве задержали за взятку

фото ЗакС политика Руководство полиции района Дорогомилово в Москве задержали за взятку

В Москве задержаны полицейские из числа руководства ОВД «Дорогомилово» по подозрению в получении взятки, сообщили в МВД. По словам представителей ведомства, случилось это при проверке информации о причастности ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу Москвы к коррупции.

Замначальника отдела МВД по Дорогомилово – начальник полиции и его заместитель – начальник отдела уголовного розыска задержаны при получении от гражданина 3,5 млн рублей. По предварительным данным, это может быть первая часть взятки в 12 млн рублей. Имена задержанных не уточняются. Начальник отдела – Мераб Давитадзе. 

Материалы в отношении задержанных переданы следствию. Руководство столичного главка полиции назначило служебную проверку. Если вина задержанных подтвердится, их уволят из органов по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к «строгой дисциплинарной ответственности», заверили в МВД.

 

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14:03    
13:31. Ты привычно лжёшь, Саша. С некоторых пор США не являются "оплотом демократии" и вообще международным авторитетом в области демократии. Но и там, всё по-разному в разных штатах. В большинстве штатов смертная казнь сохраняется в законодательстве, но смертные приговоры не приводятся в исполнение. Во Франции смертная казнь отменена не "недавно", а 38 лет назад. Про твоего любимого Джугашвили, в контексте смертной казни, даже писать противно. Но Навальный правильно говорит, что обсуждать надо не смертную казнь, а "отставку министра внутренних дел и сборища всех этих бездельников", которые занимаются всем чем угодно, кроме своих прямых обязанностей.

13:31    
13:03. А в ста с лишним стран, как и в оплоте западной демократии -США смертную казнь активно применяют, во Франции ГИЛЬОТИНУ(!!!) отменили совсем недавно и тд. Сталин же создал такие социально-экономические условия в СССР, что ежегодный естественный прирост населения был более 3 МИЛЛИОНОВ человек, потому расстрелять десяток тысяч кровавых бандитов было абсолютно правильным справедливым делом, а ГЛАВНОЕ в интересах ТРУДОВОГО СОВЕТСКОГО народа!

13:03    
12:26 Для сравнения. По состоянию на 2018 год 106 стран мира отменили смертную казнь за все преступления. В Португалии смертная казнь была полностью отменена в 1867 году. Последняя смертная казнь в Швеции была в 1910 году. И ничего: вагоны не громят, коррупция на недостижимом для России уровне и убийства происходят крайне редко. Может всё из-за привычки к беспределу и кровавому бардаку в России, как у большинства людей, так и у властей? А Сталин, так вообще, садизм внедрил в массовое сознание так, что до сих пор некоторые люди как в бреду повторяют: убить, расстрелять, давить, сажать... Великий был отморозок, масштабная падаль.

12:26    
Вот только что в новостях прочитал, к примеру, что на нашей ОЖД с начала года преступники полностью разгромили 260 вагонов...Мы никогда не будем жить в России хорошо, если не поставим криминал к стенке, как это делал ВЕЛИКИЙ Сталин в 30-50 годы! В Великую Отечественную войну, к примеру, был приказ органам расстреливать бандитов, грабителей, насильников на месте преступления без суда и следствия! Это во многом помогло в удержании ситуации осенью 1941г. в Москве, в которой многими тысячами свирепствовали бандиты!

12:03    
11:26 Всё лицемеришь.  Размахиваешь преступлениями одних кровавых упырей, чтобы дать свободу рук другим кровавым упырям? Не ты ли призываешь тут к кострам и гильотинам? Уже подмечена тактика неонацистов в современной Европе. Они показывают на преступления на национальной почве друг друга, как обоснование для своих "ответных" преступлений. А потом собираются у радушного любителя ультраправых и "самого большого националиста" Путина в Санкт-Петербурге и других городах, на свои международные шабаши. Так и тут, одни маньяки, как обоснования для права на беспредел других маньяков.

11:54    
11:12 - ещё бы ты признался. Уволили бы и не получал бы по 85 руб. за коммент. Ничего, интернет, как и Бог, всё видит и всё помнит.

11:26    
Это будет великим благом для России, если расстрелять(повесить) тысяч 100-200 кровавых преступников, всех получивших пожизненный срок - в первую очередь, так как на них тратятся за содержание ОГРОМНЕЙШИЕ деньги из бюджета страны, на которые можно накормить всех голодных детей России, построить жильё для сирот и тд. И не надо только преступных мразей жалеть, они Вас не пожалеют, как только что произошло с 9-летней школьницей в Сибири!

11:12    
11:03. Никакого отношения к оплачиваемым троллям не имею, но всей душой и сердцем выступал и выступаю за смертную казнь отъявленных негодяев, за массовую чистку России от подонков - коррупционеров, кровавых бандитов, насильников, педофилов и др.!

11:03    
10:39 Ну, напиши ещё, что ты не наёмный тролль. Тестируете общество на поддержку смертной казни? Понравился опыт отмены губернаторских выборов после убийства детей в Беслане?

10:39    
Так расстреляйте этих подонков, и сразу будет заметное снижение преступности среди силовиков! А если ещё парочку негодяев публично повесить, то снижение будет уже резким! Все остальные меры борьбы с криминалом совершенно БЕСПОЛЕЗНЫ!

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