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10:57

Родственников фигуранта "московского дела" Губайдулина вызвали на допрос в СК после обыска

фото ЗакС политика Родственников фигуранта "московского дела" Губайдулина вызвали на допрос в СК после обыска

Родственников фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина вызвали на допрос в Следственный комитет в Уфе после обыска, передает «МБХ медиа».

По словам матери Губайдулина Галины, обыск закончился поздно ночью, правоохранители изъяли всю технику, в том числе телефоны и системный блок. «Это беспредел, нам не давали позвонить адвокату, а потом, когда он все-таки приехал, отказывались его пропускать», - рассказала Губайдулина.

О том, что Губайдулин покинул Россию, стало известно 17 октября. Его обвиняли в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. 

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). 

 

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12:33    
11:44 А родственники тролля-маньяка должны нести ответственность?

11:44    
Мать плохо воспитала сына-бунтовщика, потому должна нести ответственность!

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