УФАС по Петербургу признал наличие картельного сговора при содержании дорог и вывозе снега

Управление ФАС по Петербургу определило, что шесть компаний вступили в сговор при участии в аукционах на содержание дорог и вывоз снега, сообщил на заседании замруководителя УФАС Вячеслав Тукаев.

На встрече присутствовали представители организаций: СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное». Все они представили свои возражения на решение ведомства.

УФАС выдало организациям и комитету по благоустройству, который является заказчиком, предписания. Управление антимонопольной службы требует соблюдать конкуренцию, а от комитета по благоустройству проводить закупки не сразу на несколько видов работ, а на разные работы разные торги.

В дальнейшем будут возбуждены административные дела, после которых компаниям назначат штрафы, уточнил Тукаев. По его мнению, все компании будут обжаловать решение УФАС в суде.

Дело о «снежном картеле» УФАС возбудило в январе 2019 года.

София Саттарова