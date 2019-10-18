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11:23

СК разработал методику расследования стрельбы в школах

фото ЗакС политика СК разработал методику расследования стрельбы в школах

Штатные криминалисты из центрального управления Следственного комитета закончили работу над специальной новой методикой, предполагающей более эффективное расследование таких специфических инцидентов, как стрельба в колледже наподобие той, что случилась год назад в керченском колледже. О ноу-хау, не вдаваясь в детали, сообщил ТАСС руководитель центра криминалистики при силовом ведомстве, Зигмунд Ложис.

По словам специалиста, благодаря последним разработкам его коллеги стали более подготовлены к расследованию происшествий, как-либо связанных с применением огнестрельного оружия. В зависимости от типа преступления в обозримом будущем будут, в частности, активно задействованы дроны-беспилотники.

Напомним, трагическое происшествие в Керчи, унесшее жизни 21 человека, случилось 17 октября прошлого года, когда студент Владислав Росляков взорвал в политехническом училище бомбу, открыл огонь по людям и по прибытии спецназа покончил с собой.

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