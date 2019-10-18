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12:59

Максим Шевченко признал тщетность работы адвокатов по "политическим" делам

фото ЗакС политика Максим Шевченко признал тщетность работы адвокатов по "политическим" делам

Журналист и общественный деятель Максим Шевченко назвал важнейшим и серьезнейшим политическим событием попытку фигурантов скандального дела "Нового величия" покончить с собой на судебном заседании 17 октября. При этом такой уровень отчаяния его совершенно не удивляет, как и не удивляет бесплодность работы 12 авторитетных адвокатов в деле Константина Котова, осужденного по уголовной статье за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

"Хоть их было бы 112 адвокатов и они бы там в унисон бы все доказывали, что прокуратура фальсифицирует просто обвинительное заключение — это не имеет значения. В деле Расула Кудаева, которому дали пожизненное и который является политическим заключенным, узником совести, невинно брошенным на пожизненно, сказано: «Участвовал в убийстве полицейского». Там не ни имени этого полицейского, ни места, где он был убит", - рассказал публицист в эфире "Эха Москвы".

Учитывая то, что президенту члены СПЧ регулярно, из года в год, докладывают и о пытках в СИЗО, и о несправедливых приговорах, и при этом никакой гуманизации не наблюдается, Шевченко не верит в саму ее теоретическую возможность.

"Это никогда не принималось никем во внимание. И система действует абсолютно рационально. И человеческие жизни для системы ничего не значат. Какой-нибудь майор или полковник ведет дело, и ему абсолютно все равно, какой моральный резонанс в обществе есть", - печально подытожил гость эфира.

Российское судопроизводство вкупе с правоохранительной машиной, по словам Шевченко, являют собой "патологический абсурдный спектакль".

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13:07    
Всё упирается в Путина.

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