МВД проверит конвоиров после ранения фигурантов дела "Нового величия" в суде

МВД после инцидента в суде с фигурантами дела «Нового величия» проведет служебная проверка в конвойном полку, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, будут выяснять, каким образом молодые люди пронесли с собой запрещенный предмет.

Накануне Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков покалечили себя на заседании суда. Крюкова вернули в СИЗО с повреждением мягких тканей, а Костыленкова госпитализировали с порезом шеи.

По делу «Нового величия» десять жителей Москвы обвиняют в в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. Две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Один из фигурантов дела, Павел Ребровский, в апреле заключил сделку со следствием, признав вину. Его приговорили к 2,5 годам колонии. После этого Ребровский отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением, подписав распечатанные листы, и за это ему обещали условный срок. Адвокат сообщал, что в противном случае его подзащитному могли добавить к делу статью о терроризме. Мосгорсуд в итоге отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение.