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13:33

"Испанский спонсор" ФБК не смог объяснить перевод денег и выговорить название

фото ЗакС политика "Испанский спонсор" ФБК не смог объяснить перевод денег и выговорить название

Испанец Роберто Фабио Монда Карденас, который перевел в пользу Фонда борьбы с коррупцией около 138 тысяч рублей, не смог объяснить, зачем он это сделал, передает «Медуза».

После переводов испанца на счета ФБК Минюст признал организацию иностранным агентом. При этом переводы были сделаны в сентябре, хотя счета фонда были заблокированы еще 19 августа по делу об отмывании дела. 

Пока журналисты искали Роберто Монду, оказалось, что в жилом комплексе в Мадриде, где по документам зарегистрированы на него фирма по продаже автомобилей и строительная компания, о таких организациях и таком человеке ничего не слышали. Испанца нашли через тренера боксерского клуба, который Монда представляет на соревнованиях. В разговоре с журналистами он подтвердил, что переводил в сентябре деньги дважды на счета в ФБК, но при этом не смог выговорить название организации и затруднился ответить, из каких СМИ узнал о фонде. По его словам, знакомых в России у него нет, а ФБК он просто «решил помочь деньгами».

Переводов было два: один – на 29 тысяч рублей, второй – на 109 тысяч. В ответ на вопрос, почему он сделал два перевода с перерывом в две недели, Монда сказал, что хотел убедиться, что перевод действительно дошел. Говоря о том, как его платежная квитанция могла оказаться в распоряжении российского телеканала РЕН ТВ, он предположил, что его телефон взломали. 

Найти «испанского спонсора» ФБК ранее пыталось Deutsche Welle. По данным издания, не так давно Монда пытался устроится полицейским в муниципальной полиции пригорода Мадрида, но не прошел по конкурсу. До этого директор ФБК Иван Жданов высказал предположение, что перевод из Испании - это провокация Минюста.

 

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