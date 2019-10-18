18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:57

Миронов хочет вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

фото ЗакС политика Миронов хочет вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

Декриминализация домашнего насилия на законодательном уровне не принесла российскому обществу полезных плодов, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов, выступивший по этой теме на открытии Всемирного Русского Народного Собора. Нужно, по его мнению, вернуться к старым порядкам, которые в основе своей имели подлинно христианские ценности.

"Особенно удручает тот факт, что эта тема далеко не всеми воспринимается как государственная проблема. Находятся те, кто считают, что насилие в отношении детей и женщин - исключительно внутрисемейный вопрос. Очень мало информации о том, что происходит в регионах, как местные власти борются с этой бедой", - приводит его слова РИА "Новости".

Политик призвал журналистов и блогеров к тому, чтобы они популяризировали его позицию.

Стоит отметить, что гуманизму и христианским ценностям депутат Миронов следует весьма выборочно: так, в этом же месяце он счел правильным добиваться возврата смертной казни. В случае реализации его планов у России может возникнуть конфликт внутри Совета Европы, для членства в котором действующий мораторий на смертную казнь обязателен.

Насилие в семье декриминализовали в феврале 2017 года. Согласно новой правовой норме, в первый раз домашние побои грозят провинившемуся административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10-15 суток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:34 В годовщину революции Удальцов намерен объявить Путину "народный импичмент"

14:17 Муниципал: Главу администрации Лисьего Носа утвердили на закрытом заседании

13:58 В СПЧ подтвердили возможность отставки Федотова в ближайшее время   2

13:57 Миронов хочет вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

13:53 История о потерянном времени, или СПЧ обсуждает петербургский Первомай

13:33 "Испанский спонсор" ФБК не смог объяснить перевод денег и выговорить название

13:30 Навальный призвал не вступать в "идиотическую" дискуссию о смертной казни   7

13:02 МВД проверит конвоиров после ранения фигурантов дела "Нового величия" в суде

12:59 Максим Шевченко признал тщетность работы адвокатов по "политическим" делам   1

12:36 В РПЦ заинтересовались идеей учреждения должности религиозного омбудсмена   1

12:26 Роспотребнадзор хочет постепенно запретить пластиковые пакеты в России

11:57 Осужденному за картинку с Пушкиным и Тесаком во "ВКонтакте" присудили компенсацию в 200 тысяч рублей

11:52 Экс-полковнику Захарченко уменьшили срок заключения

11:23 СК разработал методику расследования стрельбы в школах

11:13 УФАС по Петербургу признал наличие картельного сговора при содержании дорог и вывозе снега

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru