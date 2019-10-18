Миронов хочет вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

Декриминализация домашнего насилия на законодательном уровне не принесла российскому обществу полезных плодов, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов, выступивший по этой теме на открытии Всемирного Русского Народного Собора. Нужно, по его мнению, вернуться к старым порядкам, которые в основе своей имели подлинно христианские ценности.

"Особенно удручает тот факт, что эта тема далеко не всеми воспринимается как государственная проблема. Находятся те, кто считают, что насилие в отношении детей и женщин - исключительно внутрисемейный вопрос. Очень мало информации о том, что происходит в регионах, как местные власти борются с этой бедой", - приводит его слова РИА "Новости".

Политик призвал журналистов и блогеров к тому, чтобы они популяризировали его позицию.

Стоит отметить, что гуманизму и христианским ценностям депутат Миронов следует весьма выборочно: так, в этом же месяце он счел правильным добиваться возврата смертной казни. В случае реализации его планов у России может возникнуть конфликт внутри Совета Европы, для членства в котором действующий мораторий на смертную казнь обязателен.

Насилие в семье декриминализовали в феврале 2017 года. Согласно новой правовой норме, в первый раз домашние побои грозят провинившемуся административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10-15 суток.