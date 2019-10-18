Главу администрации Лисьего Носа утвердили на закрытом заседании

Муниципальный совет поселка Лисий Нос 16 октября назначил главой местной администрации единоросса Сергея Сафронова, ранее работавшего на аналогичной должности в МО «Черная речка», вотчине спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Решение о назначении опубликовано на сайте муниципального образования.

Общественная активистка поселка Лисий Нос Мария Забровская рассказала ЗАКС.Ру, что не смогла попасть на заседание совета, поскольку депутаты его закрыли. Эту информацию подтвердил мундеп Дмитрий Чайкин.

- Заседание было предложено сделать закрытым в связи с тем, что должна была обсуждаться кандидатура Сафронова. Поскольку его персональные данные не подлежат разглашению, было предложено поставить на голосование этот вопрос. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы закрыть заседание, - сообщил Чайкин.

По словам Забровской, заместитель главы поселка Илья Иванченко в приватной беседе объяснил ей, что заседание закрыли, потому что ранее активисты неправильно изложили в соцсетях происходившее на прошлой встрече депутатов.

- Дело в том, что на том заседании 02.10.19 рассматривался местный бюджет в нулевом чтении. Глава Грудников попросил выделять из бюджета ежемесячно для себя лично 100 тысяч рублей на машину с водителем. Само распределение 125 миллионов, выделенных на МО Лисий Нос, велось без адресных программ, каких-либо смет или разумных обоснований, - прокомментировала Забровская.

Напомним, согласно протоколам избирательных участков, фотографии которых выкладывали в соцсети кандидаты в местные депутаты и наблюдатели, в муниципальный совет Лисьего Носа проходили только три единоросса. Пять мест при этом доставалось самовыдвиженцам, по одному – представителям «Яблока» и «Справедливой России». После четырех пересчетов голосов «Единая Россия» получила пять депутатских мандатов, а самовыдвиженцы Римма Тимчук и Андрей Благовестов их лишились. Пересчет голосов стал поводом для акции протеста в центре поселка и обращений в суд.

Сергей Сафронов был главой муниципальной администрации МО «Черная речка» в 2017-2019 годах. До этого с 2013 года работал главным специалистом и начальником отдела петербургского отделения «Единой России». До ноября 2018 года входил в региональный политсовет партии.

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