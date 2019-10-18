ФБК оспорил в суде внесение в реестр "иностранных агентов"

Фонд борьбы с коррупцией подал в Замоскворецкий суд Москвы иск с требованием признать незаконным внесение в реестр иноагентов и обязать Минюст исключить организацию из этого списка, передает «Интерфакс» со ссылкой на юриста ФБК Вячеслава Гимади.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов 9 октября, после того, как при проверке нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов. По его словам, теперь он получает «много писем с угрозами», а в интернете появились «какие-то совершенно невменяемые публикации» по поводу его «криминального прошлого».

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог.