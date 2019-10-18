В Красноярском крае мэра лишили водительских прав за пьянство

Мэр города Лесосибирска (Красноярский край) Андрей Хохряков за пьяную езду поплатился в местном суде 30 тысячами рублей и водительскими правами. Без последних ему придется прожить полтора года, сообщает "Интерфакс".

Инцидент, приведший к юридическому разбирательству, имел место в июне. Тогда городского главу "поймали" на ночной трассе представители ГИБДД, и медицинское освидетельствование подтвердило их предположения о нетрезвом состоянии Хохрякова.

Наказание также включило в себя оплату стоянки, на которую в ходе задержания и проведения экспертизы поставили автомобиль чиновника.