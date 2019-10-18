Жириновский напомнил о важности либерализма в российской политике

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, над названием партии которого все чаще иронизируют публицисты и политики ввиду несоответствия ее названия многим ее инициативам, напомнил о том, что либеральные ценности для него все же не пустой звук и что к торжеству гражданских свобод необходимо стремиться. В качестве положительного примера, что совсем не характерно для его риторики, он привел демократии западного образца.

"Либерализм – это свободная пресса, свободные выборы, свободные суды и сменяемость власти. Посмотрите, как часто меняются премьер-министры в Британии и в Италии. И что, рухнули эти страны? Нет. А у нас смена власти часто оборачивается катастрофой", - гласит свежий пост в Telegram-канале Жириновского.

Корень описанного им отечественного зла таится в отсутствии конкурентных демократических выборов, выборов не имитационных и лишенных какого-либо ценза. Из этого он делает вывод, что Россия нуждается именно в такой сменяемости власти. Ни в каком другом формате транзит власти его не устроит.

"То есть опять преемника дадут нам? А не надо нам больше премников!", - заявляет эксцентричный руководитель ЛДПР.