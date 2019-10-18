18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:49

Жириновский напомнил о важности либерализма в российской политике

фото ЗакС политика Жириновский напомнил о важности либерализма в российской политике

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, над названием партии которого все чаще иронизируют публицисты и политики ввиду несоответствия ее названия многим ее инициативам, напомнил о том, что либеральные ценности для него все же не пустой звук и что к торжеству гражданских свобод необходимо стремиться. В качестве положительного примера, что совсем не характерно для его риторики, он привел демократии западного образца.

"Либерализм – это свободная пресса, свободные выборы, свободные суды и сменяемость власти. Посмотрите, как часто меняются премьер-министры в Британии и в Италии. И что, рухнули эти страны? Нет. А у нас смена власти часто оборачивается катастрофой", - гласит свежий пост в Telegram-канале Жириновского.

Корень описанного им отечественного зла таится в отсутствии конкурентных демократических выборов, выборов не имитационных и лишенных какого-либо ценза. Из этого он делает вывод, что Россия нуждается именно в такой сменяемости власти. Ни в каком другом формате транзит власти его не устроит.

"То есть опять преемника дадут нам? А не надо нам больше премников!", - заявляет эксцентричный руководитель ЛДПР.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:17    
17:43 "мудрый, решительный, жёсткий и не хапуга"... так, это ж[цензура]ька Лукашенко! Лукашенко в Президенты Союзного Государства России и Белоруссии! А в конституции двух государств внести пункт о приоритете союзного законодательства и решений государственных органов!

17:43    
России нужен в качестве правителя только новый Сталин - мудрый, решительный, жёсткий и не хапуга! путин должен подготовить такого себе на смену!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:55 На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам

19:20 Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму

19:04 Резник и Амосов снова предлагают провести парламентское расследование из-за плохой уборки снега   1

18:56 Невзоров указал на главную проблему кремлевских политтехнологов   2

18:55 Роспотребнадзор отрицает планы постепенно запретить пластиковые пакеты в России

18:28 В бывших "Крестах" у Финляндского вокзала прошел день открытых дверей

18:21 "Яблоко" оспорило в суде отказ Смольного согласовывать митинг против переезда СПбГУ в центре Петербурга

17:59 Архангелогородцев продолжают штрафовать за участие в апрельском митинге

17:55 В СК расспросили родственников Айдара Губайдулина о его возможном местонахождении

17:39 «Молодогвардейцы» из Москвы и Петербурга провели пикет у посольства Эстонии   2

17:35 Сотрудников компании в Ленобласти задержали за загрязнение земли на 3 млн рублей   1

17:25 Тесаку снизили срок нахождения в колонии

16:49 Жириновский напомнил о важности либерализма в российской политике   2

16:39 Вдова Сергея Доренко выпустила фильм о нем

16:18 В Красноярском крае мэра лишили водительских прав за пьянство

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru