Тесаку снизили срок нахождения в колонии

Радикальный националист Максим Марцинкевич, более известный по прозвищу Тесак и отбывающий десятилетний срок в колонии строгого режима на территории республики Коми, получил от суда смягчение приговора. С него полностью сняли одну из составляющих приговора - обвинение по "экстремистской" статье 282.1.

"Это произошло в связи с тем, что эта часть статьи была декриминализирована. Общий срок наказания был снижен с 10 до менее чем девяти лет. С учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, скоро мой подзащитный получит право на условно-досрочное освобождение", - цитирует ТАСС адвоката Тесака, Ивана Сидоровича.

Теперь с точки зрения государства осужденный виноват "только" в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

Отметим, что это не первый тюремный срок Тесака. С уголовным судопроизводством он имеет дело с 2007 года. В тот недолгий отрезок времени, что он был на свободе, средства к существованию он добывал путем сомнительных предприятий наподобие "охоты на педофилов".