«Молодогвардейцы» из Москвы и Петербурга провели пикет у посольства Эстонии

Петербургские активисты «Молодой Гвардии Единой России» 18 октября приняли участие в пикете у эстонского посольства с требованием объяснить, почему им запретили въезд в шенгенскую зону, сообщили ЗАКС.Ру в петербургском отделении организации.

Всего в акции приняли участие около 100 человек. Попавший под эстонский «бан» руководитель МГЕР в Петебурге Александр Маликов подготовил обращение на имя посла Республики Эстония в России Маргуса Лейдра.

«Активист вместе с другими петербуржцами «попавшими под запрет» попытался передать письмо, но сотрудники посольства не дали ему возможности этого сделать», - говорится в обращении «молодогвардейцев».

Напомним, въезд в Эстонию запретили шести петербургским активистам МГЕР. Они связывают это со своим участием в акции «Бессмертный полк» в Таллине 9 мая 2019 года.