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17:59

Архангелогородцев продолжают штрафовать за участие в апрельском митинге

фото ЗакС политика Архангелогородцев продолжают штрафовать за участие в апрельском митинге

Протестная акция полугодовой давности на центральной площади Архангельска продолжает оборачиваться для ее участников судебными наказаниями, пишет местный портал 29.ru. Так, одного из активистов, Ивана Леонтьева, задержанного накануне, 17 октября, суд обязал выплатить государству 10 тысяч рублей.

На митинге выдвигались главным образом требования экологического характера, в частности, требование к властям отказаться от строительства на станции Шиес мусорного полигона для утилизации подмосковных отходов. Власти народное желание проигнорировали.

Всего участников апрельского митинга государство успело оштрафовать на сумму 1 млн 785 400 рублей.

Несанкционированная демонстрация 7 апреля стала самой массовой в Архангельске за последние годы и даже десятилетия. В тот день самые непримиримые ее участники объявили о бессрочном протесте и с тех пор строго следуют заданному правилу, ежедневно напоминая прохожим о проблемах региона.

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