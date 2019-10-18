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17:55

В СК расспросили родственников Айдара Губайдулина о его возможном местонахождении

фото ЗакС политика В СК расспросили родственников Айдара Губайдулина о его возможном местонахождении

Следователи допросили мать и брата фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина в качестве свидетелей, передает «МБХ медиа».

Ильдар Губайдулин рассказал, что следователей интересовали «стандартные сведения» о них и об Айдаре – например, его местонахождение или профили в соцсетях. Губайдулин отказался ответить на большинство вопросов, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников).

Галия Губайдулина сообщила, что их вызвали в СК как свидетелей, хотя раньше она по делу таковым не проходила. Ее спрашивали, где может находиться ее сын, как давно она с ним общалась и не выходил ли он на связь в последнее время. «Я воспользовались 51-й статьей [Конституцией] и почти ничего не говорила. Допрос продлился минут 10», - сказала Губайдулина. По ее словам, прошедший днем ранее в их квартире обыск в Следственном комитете объяснили «приказом сверху».

17 октября стало известно, что Айдар Губайдулин покинул Россию. Его обвиняли в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. 

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). 

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