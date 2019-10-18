"Яблоко" оспорило в суде отказ Смольного согласовывать митинг против переезда СПбГУ в центре Петербурга

Представители петербургского «Яблока» подали в Смольнинский суд Петербурга иск, оспаривая отказ комитета по вопросам законности согласовать митинг против переезд СПбГУ в Пушкинский район в центре города.

В отказе в согласовании комитет указал, что цель мероприятия – поддержка науки, культуры и образования - допускает неоднозначное толкование и не отражает планируемый результат акции. Не устроило Смольный и то, что организаторы не указали шумовые характеристики звукоусиливающей аппаратуры и линейные размеры сцены, хотя по закону этого указывать и не требуется, возникли претензии к тому, как планировались обеспечить правопорядок и оказание медицинской помощи.

«Яблоко» пыталось согласовать акцию на одной из трех площадок: Пионерской площади, площади Ленина и у Балтийского дома. По словам организаторов, Смольному не понравилось то, что уведомление подано сразу на три места. Чиновники сослались на то, что Пионерская площадь слишком большая, чтобы быть конкретным местом для акции, а на площади Ленина пройдет культурно-массовое мероприятие администрации Калининского района.

В качестве альтернативы заявителям предложили Удельный парк, но организаторы отказываются идти туда. По их мнению, это место наименее безопасное для граждан. К тому же организаторы вспомнили опыт иска прокуратуры к заявителям митинга 5 мая 2018 года и отметили, что митинг в Удельном парке угрожает зеленым насаждениям и газонам.

В иске истцы указали, что потеря времени на подготовку к митингу из-за волокиты с согласованием нарушает их права, создавая помехи для реализации права на свободу собраний.

«Затягивание согласования мешает организаторам как следует подготовиться к митингу, провести предварительную агитацию, собрать средства, да и обеспечить все ту же безопасность участников. И волокита часто используется властями как способ затруднить подготовку публичных мероприятий, сделать их менее яркими и людными», – заявили организаторы.

В поселке Шушары Пушкинского района новый кампус СПбГУ планируют построить к 2026 году. Студенты, члены профессионального сообщества и сотрудники университета выступают против переезда. Работники вуза написали открытое письмо и петицию в защиту СПбГУ, несогласные с переездом студенты вышли в одиночные пикеты.