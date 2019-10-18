В бывших "Крестах" у Финляндского вокзала прошел день открытых дверей

В одном из кирпичных зданий на Арсенальной набережной, где раньше базировалась знаменитая тюрьма "Кресты", прошел день открытых дверей для тех, кто желает получить работу в системе исправления наказаний, сообщает ТАСС. Мероприятие также позиционировалось как "ярмарка вакансий".

"Впервые за всю историю изолятора на один день открыты двери для посещения всем, кто интересуется возможностью служить в уголовно-исполнительной системе. Недавно у нас открылся новый изолятор - "Кресты-2" - в Колпинском районе города, почти на четыре тысячи человек. Нам нужны новые кадры, мы открыты и готовы принимать людей", - прокомментировали событие в пресс-службе петербургского филиала ФСИН.

Желающим вступить в ряды будущих сотрудников, помимо экскурса в профессию, провели экскурс в историю тюрьмы, которая функционировала в комплексе зданий у Финляндского вокзала с 1880-х по 2010-е годы.

В 2010-е годы следственный изолятор вместе с персоналом и заключенными полностью переместили в современный квартал в Колпино.