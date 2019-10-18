Роспотребнадзор отрицает планы постепенно запретить пластиковые пакеты в России

Роспотребнадзор опроверг сведения о планах постепенно запретить использование пластиковых пакетов в России, речь идет о сокращении производства, передает «Интерфакс».

В службе пояснили, что не работают над законопроектом о запрете производства пластиковых пакетов. При этом отмечается, что Роспотребнадзор предлагает внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления» и постепенно сократить производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли во много раз. Упомянули в службе и о необходимости перерабатывать отходы упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство.

Среди предложений Роспотребнадзора – стимулировать производство и использование многоразовых упаковок и полимерных разлагаемых материалов, а также разрабатывать производство биоразлагаемых упаковок.

Ранее «Известия» сообщили о подготовке законопроекта о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов. Говорилось, что постепенно пластиковые пакеты могут запретить.