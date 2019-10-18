Невзоров указал на главную проблему кремлевских политтехнологов

Публицист Александр Невзоров прокомментировал усилившееся внимание федеральной власти к социальным сетям и скептически оценил ее шансы перетянуть молодежный сегмент аудитории на свою сторону. В президентской администрации находятся люди со столь специфически устроенным интеллектом, представляется ему, поэтому перспективы увлечь современную аудиторию хоть какой-нибудь провластной повесткой выглядят утопично. Очевидная беспомощность на этом "фронте" даже вызывает в публицисте некоторую долю сочувствия: власть проигрывает всевозможным модным явлениям, трендам и блогерам и стилистически, и идеологически. Иными словами, пресловутый "путинизм" обречен.

"От чего-то он отрезан временем, от чего-то - географически, от чего-то - по причинам санкций, от чего-то - по причинам чудовищного воровства в Академии наук. У него ничего нет, им нечем крыть, нет ничего в них соблазнительного, заводящего, вставляющего и "заходящего"... Ну ничего же нету!", - воскликнул Невзоров в эфире телеканала "Дождь".

Для успешной политтехнологии нужен совсем иного качества человеческий материал, уверен специалист, и такого материала в распоряжении обобщенно понимаемого Кремля нет и не предвидится.

"Это не дело чиновников - создавать идеологемы и национальные идеи, это дело больших ученых и литераторов, публики, которая по причине своей большой калиберности никогда не изберет для себя судьбу бродильцев с папочками по коридорам Кремля или Смольного, это совсем другая профессия", - постулировал знаменитый журналист.

По словам Невзорова, контент, выходящий из-под "пера" государства, и транслируемые "скрепы" этого самого государства представляют собой "нафталин, плесень и старые гнилушки".