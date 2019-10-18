18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:56

Невзоров указал на главную проблему кремлевских политтехнологов

фото ЗакС политика Невзоров указал на главную проблему кремлевских политтехнологов

Публицист Александр Невзоров прокомментировал усилившееся внимание федеральной власти к социальным сетям и скептически оценил ее шансы перетянуть молодежный сегмент аудитории на свою сторону. В президентской администрации находятся люди со столь специфически устроенным интеллектом, представляется ему, поэтому перспективы увлечь современную аудиторию хоть какой-нибудь провластной повесткой выглядят утопично. Очевидная беспомощность на этом "фронте" даже вызывает в публицисте некоторую долю сочувствия: власть проигрывает всевозможным модным явлениям, трендам и блогерам и стилистически, и идеологически. Иными словами, пресловутый "путинизм" обречен.

"От чего-то он отрезан временем, от чего-то - географически, от чего-то - по причинам санкций, от чего-то - по причинам чудовищного воровства в Академии наук. У него ничего нет, им нечем крыть, нет ничего в них соблазнительного, заводящего, вставляющего и "заходящего"... Ну ничего же нету!", - воскликнул Невзоров в эфире телеканала "Дождь".

Для успешной политтехнологии нужен совсем иного качества человеческий материал, уверен специалист, и такого материала в распоряжении обобщенно понимаемого Кремля нет и не предвидится.

"Это не дело чиновников - создавать идеологемы и национальные идеи, это дело больших ученых и литераторов, публики, которая по причине своей большой калиберности никогда не изберет для себя судьбу бродильцев с папочками по коридорам Кремля или Смольного, это совсем другая профессия", - постулировал знаменитый журналист.

По словам Невзорова, контент, выходящий из-под "пера" государства, и транслируемые "скрепы" этого самого государства представляют собой "нафталин, плесень и старые гнилушки".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:33    
19:07 От "геополитики" несёт не нафталином, а трупным запахом нацизма. Саша, всё так и лезут из тебя твои нетрадиционные наклонности. Всё какого-то "доминирования" тебе хочется. Лучше бы Путин у Эрдогана демократии поучился. Тот проиграл выборы в столицах, Стамбуле и Анкаре, а дела "стамбульского" не появилось, и 100 особо важных следователей не бегают, как ужаленные, по всей Турции, в поисках "иностранных агентов" и каких-то их незаконных денег.

19:07    
Вместо нафталина, плесени и старых гнилушек Путин может предложить россиянам, беря в пример смелого и решительного Эрдогана, усиление ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ДОМИНИРОВАНИЯ России в мире, начав с возвращения ПОЗОРНО утраченных территорий в 1991 году!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:55 На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам

19:20 Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму

19:04 Резник и Амосов снова предлагают провести парламентское расследование из-за плохой уборки снега   1

18:56 Невзоров указал на главную проблему кремлевских политтехнологов   2

18:55 Роспотребнадзор отрицает планы постепенно запретить пластиковые пакеты в России

18:28 В бывших "Крестах" у Финляндского вокзала прошел день открытых дверей

18:21 "Яблоко" оспорило в суде отказ Смольного согласовывать митинг против переезда СПбГУ в центре Петербурга

17:59 Архангелогородцев продолжают штрафовать за участие в апрельском митинге

17:55 В СК расспросили родственников Айдара Губайдулина о его возможном местонахождении

17:39 «Молодогвардейцы» из Москвы и Петербурга провели пикет у посольства Эстонии   2

17:35 Сотрудников компании в Ленобласти задержали за загрязнение земли на 3 млн рублей   1

17:25 Тесаку снизили срок нахождения в колонии

16:49 Жириновский напомнил о важности либерализма в российской политике   2

16:39 Вдова Сергея Доренко выпустила фильм о нем

16:18 В Красноярском крае мэра лишили водительских прав за пьянство

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru