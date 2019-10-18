18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:20

Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму

фото ЗакС политика Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с журналистами о петербургской коррупции противопоставил район новостроек Шушары, где живут его избиратели, новому строительству в пригороде Мурино. Высотные кварталы в северной части города и качество благоустройства, по его оценке, в отличие от Шушар, никуда не годятся.

"Есть город-спутник, а есть город-мутант, и это Мурино. Его нужно оставить и заморозить как памятник коррупции, потому что Мурино - это уникальный вариант, когда коррупция дошла до того, что даже канализации нету, септики стоят. Там даже шаверма не та", - высказался он в эфире авторской программы на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Впрочем, по его мнению, в Петербурге массовая застройка во всех без исключения случаях автоматически означает коррупцию. Люди, которые участвуют в разработке Генплана и допускают строительство кварталов наподобие муринских, считает Милонов, слишком "дешево разменивают свой профессионализм" ради сиюминутных выгод.

"Вы там суицид не совершаете массовый, дипломы свои не сжигаете?", - утрировал депутат.

С другой стороны, "суперлоббистские возможности" того или иного общественно-политического деятеля относительно строительства Милонову, в отличие от прямого взяточничества, представляется нормальным явлением.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:55 На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам

19:20 Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму

19:04 Резник и Амосов снова предлагают провести парламентское расследование из-за плохой уборки снега   1

18:56 Невзоров указал на главную проблему кремлевских политтехнологов   2

18:55 Роспотребнадзор отрицает планы постепенно запретить пластиковые пакеты в России

18:28 В бывших "Крестах" у Финляндского вокзала прошел день открытых дверей

18:21 "Яблоко" оспорило в суде отказ Смольного согласовывать митинг против переезда СПбГУ в центре Петербурга

17:59 Архангелогородцев продолжают штрафовать за участие в апрельском митинге

17:55 В СК расспросили родственников Айдара Губайдулина о его возможном местонахождении

17:39 «Молодогвардейцы» из Москвы и Петербурга провели пикет у посольства Эстонии   2

17:35 Сотрудников компании в Ленобласти задержали за загрязнение земли на 3 млн рублей   1

17:25 Тесаку снизили срок нахождения в колонии

16:49 Жириновский напомнил о важности либерализма в российской политике   2

16:39 Вдова Сергея Доренко выпустила фильм о нем

16:18 В Красноярском крае мэра лишили водительских прав за пьянство

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru