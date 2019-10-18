Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с журналистами о петербургской коррупции противопоставил район новостроек Шушары, где живут его избиратели, новому строительству в пригороде Мурино. Высотные кварталы в северной части города и качество благоустройства, по его оценке, в отличие от Шушар, никуда не годятся.

"Есть город-спутник, а есть город-мутант, и это Мурино. Его нужно оставить и заморозить как памятник коррупции, потому что Мурино - это уникальный вариант, когда коррупция дошла до того, что даже канализации нету, септики стоят. Там даже шаверма не та", - высказался он в эфире авторской программы на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Впрочем, по его мнению, в Петербурге массовая застройка во всех без исключения случаях автоматически означает коррупцию. Люди, которые участвуют в разработке Генплана и допускают строительство кварталов наподобие муринских, считает Милонов, слишком "дешево разменивают свой профессионализм" ради сиюминутных выгод.

"Вы там суицид не совершаете массовый, дипломы свои не сжигаете?", - утрировал депутат.

С другой стороны, "суперлоббистские возможности" того или иного общественно-политического деятеля относительно строительства Милонову, в отличие от прямого взяточничества, представляется нормальным явлением.

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