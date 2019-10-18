Сванидзе выступил с похвалой в адрес главы СПЧ Федотова

Член президентского Совета по правам человека, историк Николай Сванидзе предложил рассматривать информацию о смене руководителя СПЧ как "слухи". Впрочем, по его мнению, в большей степени слухами следует считать назначение Валерия Фадеева, в то время как уход Михаила Федотова, по всей видимости, слишком похож на правду. В связи с этим он "проводил" коллегу хвалебной речью, произнесенной в эфире "Эха Москвы".

"Заслуги Федотова очень велики. Он был человеком очень одаренным, блистательным юристом, который мог бы быть сам Советом по правам человека в индивидуальном порядке, выдающийся правовед, превосходный дипломат", - оценил вклад старшего коллеги гость студии.

Сванидзе также прибег к метафоре, согласно которой Федотов "крышевал" не особо сдержанных коллег по совещательному органу и выступал для них "зонтиком".

Просочившуюся информацию об отставке Федотова ранее подтвердила член СПЧ Ева Меркачева и не стал комментировать сам руководитель Совета, отметивший при этом, что нигде, кроме как в правозащите, не видит себя в течение всей жизни. Валерий Фадеев, которого СМИ прочат ему в преемники, на данный момент работает секретарем Общественной палаты России.