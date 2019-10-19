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12:11

Руководство новгородского союза журналистов уволилось в знак протеста

фото ЗакС политика Руководство новгородского союза журналистов уволилось в знак протеста

Руководитель новгородского союза журналистов и его коллеги сложили с себя полномочия, будучи не удовлетворены имеющимся, по их мнению, давлением секретариата.

Суть конфликта состоит в способах освещения скандала, о котором стало известно в октябре: журналистка Алина Щеглова сообщила об изнасиловании. Согласно ее заявлению, поданному в Следственный комитет, злодеяние совершил коллега-журналист, редактор одной из муниципальных газет. Коллеги ставят информацию под сомнение, но не встречают должного, с их точки зрения, понимания.

"Мы считаем позицию секретариата СЖР и лично председателя В.Г. Соловьева, уже назначивших виновного, плевком в правосудие и нормы объективной журналистики: обвиняемого в уголовном преступлении нашего коллегу, члена СЖР руководство Союза журналистов России назвало преступником до решения суда", - говорится в заявлении.

Не доверяя Алине Щегловой, подписавшаяся группа членов союза журналистов в количестве девяти  человек пожаловалась на некие "репрессии", невозможность и "неприемлемость" нахождения в данной общественной структуре.

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