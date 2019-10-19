Экоактивистов в Архангельской области отправили митинговать на окраину

Протестная акция в городе Пинега Архангельской области с участием 20 экоактивистов показалась местным властям настолько деструктивной и опасной, что демонстрантов отправили стоять с плакатами на расстояние 5 километров от центральной площади, сообщает "МБХ Медиа".

"Мы хотели бы решить мусорную проблему иначе — вместо того, чтобы сваливать мусор у нас, можно было бы внедрить раздельный сбор. Пластик прессовать и вывозить на мусороперерабатывающий завод", - посетовал один из организаторов местного протеста, Яков Янушкевич.

По его оценке, складировать мусор в Пинеге, свозимый из окрестных деревень, попросту нерентабельно и требует расходования бюджетных 1 млн рублей в день. Он жалуется, что никто из чиновников к его здравым доводам не прислушивается.

Отметим, что Архангельская область стала очагом экологического протеста в 2018 году, когда стало известно, что подмосковный мусор собираются утилизировать близ станции Шиес. Это, по мнению протестующих, неизбежно навредит окружающей среде, рекам и болотам.

Фотография: "МБХ Медиа"

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