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14:15

Думский депутат Романов почтил присутствием день благоустройства в Металлострое

фото ЗакС политика Думский депутат Романов почтил присутствием день благоустройства в Металлострое

Избранный от южной части Петербурга депутат Государственной думы Михаил Романов приехал в Металлострой с тем, чтобы поучаствовать в дне благоустройства и "доказать свою любовь к Петербургу". Доказательства явились всем неравнодушным в письменной форме.

"Субботник - это праздник альтруизма. Коллективная работа помогает узнать друг друга на деле и принести материальную пользу развитию нашего района и нашего города. Видя результаты коллективного труда, когда буквально за несколько часов удаётся преобразить территорию, возникает радость от сопричастности к общему делу", - цитирует слова депутата его пресс-служба.

Закончив с акцентуацией на альтруизме, Романов перешел к апологии патриотизма, и на этом заканчивается его послание к населению, донесенное через пресс-службу.

Отметим, что оппозиционеры и независимые журналисты связывают с фамилией Романова подтасовки и фальсификации на муниципальных выборах во Фрунзенском районе.

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