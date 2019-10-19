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16:44

Лимонов хочет лишить украинцев Днепра

фото ЗакС политика Лимонов хочет лишить украинцев Днепра

Встретившись с приехавшими "мужиками из Смоленска", писатель и политик Эдуард Лимонов пришел к выводу, что России стоит отнять у Украины главную реку - Днепр.

"Вы думаете это несерьёзный проект? Ещё как серьёзный, вот как нужно в современности воевать. Не артиллерией. Отняли национальную реку и пожалуйста. Китайцы давно реки отворачивают к себе. Чёрный Иртыш давно отвели", - написал литератор в "Живом журнале", где он в последнее время комментирует геополитические проблемы.

Лимонов с 2014 года стал одним из идеологов "русской весны", требующих захвата юго-восточных областей Украины. Российская государственая политика в последнее время не устраивает его из-за того, что Кремль не решается открыто аннексировать часть Украины.

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18:16    
Если Путин проявит решительность и жёсткую политическую волю, то на первых порах Днепр станет пограничной рекой между Россией и Украиной! А дальше-больше...

17:58    
какая популистская глупость для идиотов, реку невозможно перекрыть, тем более по россии он практически и не протекает)

17:37    
Да, днепровская вода из России бесплатно попадает на Украину, а хохлы-гады перекрыли днепровскую воду людям в засушливом российском Крыму...Доколе, терпеть будем такой беспредел?

17:00    
Новороссия-это Россия! Днепр-это РУССКАЯ река от истока в Смоленской области до впадения в Чёрное море!

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