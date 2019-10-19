Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг констатировал для себя ступор, стагнацию установившейся и действующей в течение 20 последних лет политической системы в России. Кроме выборов, кроме свержения электоральным путем надоевших политиков, никакого выхода он не видит. Шлосберг ругает президента Владимира Путина, присвоившего себе исключительные полномочия.

"Он не вызывает никакой живой реакции – ни вдохновения, ни какой-то живой человеческой эмоции. Путин – это часть системы, которая построена. Но это система насилия, это система лжи, это система абсолютно ничтожности человеческой жизни, отсутствия всякой ценности человеческой жизни", - произнес "яблочник" в эфире "Эха Москвы".

По мнению Шлосберга, человеческая жизнь являетя, вместо того, чтобы быть ценностью исключительного порядка, явлением, нуждающимся в уничтожении.