ПФР назвал условия досрочного выхода на пенсию

Граждане РФ в предпенсионном возрасте смогут уйти на пенсию раньше положенного срока в том случае, если не могут долгое время официально трудоустроиться, пишет "Российская газета", ссылаясь на заявление Пенсионного фонда.

Для того, чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо получить подтверждение статуса безработного в центре занятости населения.

Согласно данным ПФР по состоянию на 1 июля текущего года, такие выплаты уже получили 24 тысяч россиян, которым не удалось найти работу.

В Пенсионном фонде сообщили, что на эти цели в следующем году будет выделено 4,4 млрд рублей, в 2021 году сумма составит 5,6 млрд рублей, в 2022 - 6,4 млрд рублей.

Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Согласно им, возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.