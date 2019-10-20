Найден один из шести мужчин, пропавших при крушении дамбы на прииске в Красноярском крае

Полицейским удалось разыскать одного из шести мужчин, пропавших при крушении защитной дамбы на золотом прииске в Красноярском крае, информирует "Интерфакс".

Горняк жив, у него выясняют обстоятельства трагедии.

В то же время продолжаются поисково-спасательные работы, однако затрудняют поиски ухудшившиеся погодные условия.

Кроме того, следователям удалось установить новое обстоятельство прорыва защитного барьера: старший помощник начальника краевого Главного следственного управления (ГСУ) Ольга Шаманская известила, что прорвалась не одна, а две дамбы.

Ранее сегодня задержали гендиректора рудника и его помощников.

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технического водохранилища на золотодобывающем прииске. Образовавшийся сель снес вагончики, в которых жили горняки. По последним данным, погибли 15 рабочих, 6 пропали без вести.

В МЧС сообщили, что разрушение дамбы могло произойти в результате износа тела плотины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).